Disastro ambientale a Mauritius: la nave incagliata sta per spezzarsi, riversate oltre 1.000 tonnellate di petrolio [FOTO] (Di sabato 15 agosto 2020) Sempre più difficile la situazione a Mauritius, paradiso dell'Oceano Indiano, per la fuoriuscita di petrolio da una nave incagliata. La Mv Wakashio, incagliata dal 25 luglio su una barriera corallina dell'isola, sembra ormai vicinissima al punto di rottura. La nave ha gia' perso oltre 1.000 tonnellate di petrolio in quelle acque incontaminate. Le squadre di salvataggio hanno fatto di tutto per pompare le restanti 3.000 tonnellate di petrolio dalla nave, dove si stima ne siano rimaste altre 90. Questa mattina hanno riferito che le condizioni della nave "stavano peggiorando e potrebbe rompersi in qualsiasi momento". Poco dopo, ...

