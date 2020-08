Coronavirus nel Lazio, continuano ad aumentare i contagi: colpa dei rientri dalle vacanze all’estero. Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune (Di sabato 15 agosto 2020) Coronavirus nel Lazio, continuano ad aumentare i casi, specie di provenienza dall’estero e di ritorno dalle ferie. Ad essere colpiti sono infatti tanti giovani che hanno trascorso le vacanze fuori dall’Italia, in località a rischio come Grecia, Malta, Spagna e Croazia. I casi registrati nelle ultime 24 ore nella nostra regione sono stati 45 casi e c’è stato un decesso. Di questi, 22 casi sono di importazione o di riguardano giovani di rientro dalle vacanze: 6 i casi di rientro da Malta, 5 da Romania, 2 casi da Corfù, 1 da Grecia, 2 casi da Ibiza, 2 casi da Croazia, 1 caso da Ucraina, 1 caso da Azerbaigian, 1 caso da Stati Uniti e 1 caso da Londra. I drive-in lavorano a pieno regime per i rientri da ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Altri due positivi al coronavirus a Carini. I soggetti fanno parte di uno stesso nucleo familiare. L’intera famiglia al momento si trova in isolamento domiciliare. Comunicate nelle ultime ore dal sind ...

Barcellona: Umtiti positivo al coronavirus

Dopo aver annunciato la positività di un calciatore in organico nei giorni scorsi, il club blaugrana, ad un'ora dalla partita contro il Bayern Monaco, ha svelato il nome del calciatore che ha contratt ...

