"Contagiati e in fuga, c'è l'ordine di non fermarli". Migranti, la verità svelata dal poliziotto: "Fanno guadagnare quelli dell'accoglienza" (Di sabato 15 agosto 2020) L'ordine è preciso: "Non fermare i Migranti in fuga". La denuncia, pesantissima, è degli agenti di Polizia impegnati nell'Agrigentino e alle prese con gli sbarchi quotidiani di disperati, spesso Contagiati dal coronavirus, che una volta portati nei centri di accoglienza evadono, letteralmente, facendo perdere le loro tracce. "Siamo stanchi, siamo qui per niente", spiegano alcuni agenti al Giornale. Lo Stato ha portato in Sicilia i poliziotti da tutta Italia, pagando loro vitto e alloggio, ufficialmente per risolvere l'emergenza. Ma sembra tutta un'operazione di facciata, perché le consegne sono decisamente limitate. I Migranti, secondo quanto risulta al Giornale da alcune ordinanze delle varie Questure, devono ... Leggi su liberoquotidiano

L'ordine è preciso: "Non fermare i migranti in fuga". La denuncia, pesantissima, è degli agenti di Polizia impegnati nell'Agrigentino e alle prese con gli sbarchi quotidiani di disperati, spesso conta ...

