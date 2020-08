Ciclismo, brutta caduta per Remco Evenepoel al Giro di Lombardia (VIDEO) (Di sabato 15 agosto 2020) La caduta di Remco Evenepoel al Giro di Lombardia. Per il belga la frattura del bacino. COMO – brutta caduta di Remco Evenepoel al Giro di Lombardia. Il talento belga durante la discesa successiva al Muro di Sormano ha perso il controllo della bici finendo in un burrone con un volo di circa 8 metri. Tanta apprensione per la dinamica dell’incidente visto l’impatto con la faccia contro il muretto prima di precipitare nei boschi. Fortunatamente il classe 2000 non ha mai perso conoscenza con i medici che hanno tranquillizzato subito sulle sue condizioni. Il trasferimento in ospedale è arrivato immediatamente, ma i compagni di squadra hanno potuto tirare un sospiro di ... Leggi su newsmondo

