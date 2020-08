CdS - Restyling difesa: pronti 50mln per due colpi (Di sabato 15 agosto 2020) Cinquanta milioni di euro circa per due colpi: è questa la cifra stanziata dal Napoli per due acquisti per rinforzare la difesa. Si tratta di Gabriel, 25 milioni, e Reguilon, stesso prezzo. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : CdS Restyling CdS - Restyling in fascia: anche il nome di Corona nell'elenco di Marotta Fcinternews.it