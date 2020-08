Atalanta, spunta l'idea Thauvin per l'attacco (Di sabato 15 agosto 2020) ROMA - L' Atalanta si è messa sulle tracce di Florian Thauvin , 27,, esterno destro d'attacco dell'Olympique Marsiglia , reduce da un grave infortunio che lo ha costretto a saltare tutta la stagione. ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Atalanta, spunta l'idea Thauvin per l'attacco: L'esterno destro del Marsiglia è reduce da un infortunio. Lo scoglio… - salvione : Atalanta, spunta l'idea Thauvin per l'attacco - infoitsport : Non solo Atalanta: spunta un'altra squadra di A per Perin - Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ??? L'#Atalanta punta #Ansaldi per la fascia sinistra ???? L'argentino è in scadenza con il #Torino #LBDV #LeBombeDiVlad #Ca… - BombeDiVlad : ??? L'#Atalanta punta #Ansaldi per la fascia sinistra ???? L'argentino è in scadenza con il #Torino #LBDV… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta spunta Atalanta, spunta l'idea Thauvin per l'attacco Corriere dello Sport Atalanta, spunta l'idea Thauvin per l'attacco

ROMA - L’Atalanta si è messa sulle tracce di Florian Thauvin (27), esterno destro d’attacco dell’Olympique Marsiglia, reduce da un grave infortunio che lo ha costretto a saltare tutta la stagione. L’o ...

Da Milano - Under alternativa a Boga, ballano 10mln con la Roma: tra le contropartite spunta Hysaj

Andrea Sereni, giornalista esperto di calciomercato, ha poi aggiunto nel corso della trasmissione Microfono Aperto, su Radio Sportiva: "Il Napoli ha messo nel mirino Jeremie Boga, ma non solo. Andrea ...

ROMA - L’Atalanta si è messa sulle tracce di Florian Thauvin (27), esterno destro d’attacco dell’Olympique Marsiglia, reduce da un grave infortunio che lo ha costretto a saltare tutta la stagione. L’o ...Andrea Sereni, giornalista esperto di calciomercato, ha poi aggiunto nel corso della trasmissione Microfono Aperto, su Radio Sportiva: "Il Napoli ha messo nel mirino Jeremie Boga, ma non solo. Andrea ...