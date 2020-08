Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2020 ore 20:30 (Di venerdì 14 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 14 AGOSTO 2020 ORE 20.15 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio SU VIA PONTINA, SPENTO L’INCENDIO DIVAMAMPATO IN PRECEDENZA A BORDO STRADA ALTEZZA CASTEL RomaNO. SONO STATE RIAPERTE AL TRAFFICO TUTTE LE CORSIE PRECEDETENTEMENTE CHIUSE. PERMANGONO CODE DA CASTEL DI DECIMA A CASTEL RomaNO IN DIREZIONE POMEZIA RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIA DI PRATICA DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA PONTINA E VIA DI CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SU VIA LITORANEA RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI TRA CAMPO ASCOLANO E ANZIO SU VIA NETTUNENSE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PAVONA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA SU VIA CASILINA SI STA IN CODA TRA ... Leggi su romadailynews

