Ubisoft ancora nel mirino delle accuse con nuove testimonianze che confermano l'ambiente tossico (Di venerdì 14 agosto 2020) Nelle ultime settimane dozzine di attuali ed ex dipendenti Ubisoft si sono fatti avanti con accuse di abusi, molestie e cattiva condotta che suggeriscono che l'editore ha impiegato anni a costruire la propria cultura lavorativa su un fondamento di tossicità e negabilità. Dirigenti di alto rango come il direttore creativo Serge Hascoet, i vicepresidenti Maxime Beland e Tommy Francois e il director di Assassin's Creed Valhalla Ashraf Ismail sono stati tutti accusati di cattiva condotta e, sebbene siano lontani dagli unici nomi implicati, il loro status e la loro longevità all'interno di Ubisoft evidenzia la vastità del problema che deve affrontare l'azienda francese. Il sito web Gamasutra ha intervistato una dozzina di ex e attuali dipendenti di Ubisoft che desideravano condividere le loro ... Leggi su eurogamer

