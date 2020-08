Ronaldo-Dybala, una poltrona Juve per due (Di venerdì 14 agosto 2020) Dalla Catalogna: "Mendes sta cercando di piazzare CR7". Arriva la smentita dall'entourage. Sarà Paulo il sacrificio per il bilancio?. Leggi su quotidiano

forumJuventus : [CorSera] La cessione di Dybala sarebbe un errore. Mbappé, Neymar e Icardi giocano insieme, perché Dybala e Ronaldo… - jacko_cecilia : #Ronaldo #Dybala - Una delle certezze della vita è che d'estate si parla solo di calciomercato della Juve. - E gli altri? - Gli altri chi? - gianmancho1 : RT @Delirio897J: Ma facciamo un bel tridente pesante e godiamoci la vita. Abbiamo Ronaldo, abbiamo Dybala, ci aggiungiamo un centravanti e… - BiRaskolnikov : Sconcerti: “Vendere Dybala un errore, perché Mbappe-Neymar-Icardi possono giocare insieme e Paulo e Ronaldo no?” C… - CanonBruteMove : Non é un anno utile per fare cassa semplicemente perchè TUTTI hanno pochi soldi da spendere. Chi non é disperato s… -