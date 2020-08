Ponte Morandi, Conte: “I colpevoli saranno puniti, lo Stato è presente” (Di venerdì 14 agosto 2020) A due anni esatti dal crollo del Ponte Morandi della città di Genova torna a parlare il presidente del consiglio Giuseppe Conte. Esattamente due anni fa la tragedia in atto: crollava, per sempre, il Ponte Morandi di Genova. E insieme alla cattiva e mal gestione della struttura se ne andavano 43 persone. Vittime che oggi verranno commemorate attraverso diverse cerimonie e manifestazioni nella stessa città ligure. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa. Il premier in carica ha sottolineato da subito che: “Non mi sento di fare promesse a persone che hanno sofferto così gravi perdite. Garantisco però l’impegno a far sì che da questa tragedia origini una più scrupolosa attenzione da ... Leggi su bloglive

