Morto il bambino di 7 anni colpito alla testa da uno sparo esploso per errore dal nonno (Di venerdì 14 agosto 2020) È Morto il bambino di 7 anni colpito accidentalmente alla testa da uno sparo esploso dal nonno mentre si trovavano in casa a Roma. Il piccolo era stato portato in ospedale in gravi condizioni e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico: già ieri era stata dichiarata la morte cerebrale. L’episodio è avvenuto giovedì mattina: il bambino è stato raggiunto alla nuca da un colpo partito dalla pistola del nonno mentre il 76enne stava riponendo l’arma. Al momento chi indaga esclude il gesto volontario e fa rientrare la vicenda in una tragica fatalità. Il procedimento in Procura sarà rubricato con il reato di ... Leggi su ilfattoquotidiano

