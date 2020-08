Meteo, FERRAGOSTO con CALDO SUB-TROPICALE: ecco le previsioni per domani sabato 15 agosto 2020 (Di venerdì 14 agosto 2020) Secondo le previsioni Meteo per domani sabato 15 agosto 2020 l’alta pressione sub-TROPICALE dominerà su tutto il Paese e ci regalerà una giornata molto bella. È previsto solamente qualche breve, isolato temporale di calore sulle Alpi e sull’Appennino durante il pomeriggio. Nord: previsioni domani sabato 15 agosto 2020 domani sarà una giornata tipicamente estiva con bel tempo e cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Sono attesi brevi temporali di calore sulle Alpi e sull‘Appennino Romagnolo a metà pomeriggio pomeriggio. Temperature stabili. Centro: previsioni ... Leggi su giornal

Le condizioni meteo che si vivono in Europa sono estreme: abbiamo notizie di grandinate devastanti in Spagna e Francia, danni in Germania per il maltempo. Il tutto mentre continua a fare molto caldo.

Meteo Napoli domani sabato 15 agosto: cieli nuvolosi

Meteo Napoli Previsioni del tempo di domani sabato 15 agosto : nuvolosità, temperature e venti. Prosegue l’Aggiornamento Meteo Torino di domani sabato 15 agosto . Rimanete connessi con MeteoWeek Meteo ...

