Marsiglia, un calciatore positivo: annullata l'amichevole con lo Stoccarda (Di venerdì 14 agosto 2020) L'Olympique Marsiglia ha annunciato l'annullamento dell'amichevole in programma oggi contro lo Stoccarda. Leggi su tuttonapoli

pianetatletico : L'FCD Atletico 1994 comunica di aver raggiunto l' accordo per le prestazioni sportive del calciatore Dario Marsigl… -

Ultime Notizie dalla rete : Marsiglia calciatore

Sportface.it

Edwin van der Sar, Desailly e Ada Hegerberg si sono unite a Mastercard per parlare di come si possano creare ricordi inestimabili con il calcio. Il due volte allenatore vincitore della UEFA Champions ...Antoine Griezmann sa esattamente cosa ascolterà mentre arriverà al campo per la sfida di venerdì del Barcellona in UEFA Champions League con il Bayern Monaco. Il rapper francese Nekfeu è stato la col ...