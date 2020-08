Mandato zero e alleanze con i partiti: gli iscritti M5s hanno approvato la svolta (Di venerdì 14 agosto 2020) AGI - Gli iscritti al Movimento 5 stelle hanno detto sì alla modifica del Mandato zero, quindi sì alla ricandidatura di Virginia Raggi a sindaco di Roma, e hanno dato via libera anche alle alleanze con i partiti tradizionali sui territori. È questo l'esito della votazione che si è tenuta, a partite da mezzogiorno di giovedì 13 agosto, sulla piattaforma Rousseau. Con 39.235 voti (80,1 per cento) i militanti del Movimento 5 stelle hanno dato il via libera alla modifica del Mandato zero, mentre sono stati 9.740 i contrari (circa il 19,9 %). Gli iscritti alla piattaforma Rousseau hanno espresso voto favorevole ad ... Leggi su agi

