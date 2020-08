Hybrid Theory dei Linkin Park compie 20 anni ed esce in versione speciale: l’inedito She Couldn’t e tutti i contenuti (Di venerdì 14 agosto 2020) Mike Shinoda lo aveva promesso e adesso è una certezza: "Per i 20 anni di Hybrid Theory stiamo preparando grandi sorprese". Il tutto verrà rilasciato il 9 ottobre. Hybrid Theory dei Linkin Park compie 20 anni e torna nei negozi in versioni speciali con contenuti inediti. Il primo lavoro della band guidata dal compianto Chester Bennington festeggia i suoi 20 anni e si ripropone nella versione Hybrid Theory: 20th anniversary Edition. Il gruppo ha comunicato ai fan che 20 anni dopo il suo esordio sul mercato internazionale, tornerà disponibile nei negozi l'album da cui tutto ha avuto ... Leggi su optimagazine

