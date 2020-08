GTA Napoli, sperona carabinieri e fugge via con auto rubata (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCasalnuovo (Na) – I carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli hanno arrestato per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e ricettazione Braho Ahmetovic, 49enne di origini montenegrine già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era in Via Ligustri, alla guida di una vettura risultata oggetto di un furto denunciato lo scorso 7 agosto ad Afragola. Con lui altre 4 persone. Sorpresi dai carabinieri i 5 hanno accelerato e nonostante l’alt imposto hanno deliberatamente aumentato la velocità e speronato la pattuglia per sfuggire alla cattura. Solo la prontezza di riflessi del carabiniere alla guida, che è riuscito a deviare sulla destra la traiettoria di marcia, ha evitato che il frontale portasse a conseguenze molto ... Leggi su anteprima24

