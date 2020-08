Formula 1, GP Spagna 2020, Vettel: “Dobbiamo lavorare sulla gestione delle gomme” (Di venerdì 14 agosto 2020) “Quella di oggi è stata una giornata a due facce: sono stato ragionevolmente soddisfatto del mio miglior giro in configurazione da qualifica, ma nel pomeriggio ho faticato di più a mettere tutto insieme e ad ottenere delle buone prestazioni. In senso assoluto però ho avuto delle sensazioni migliori dalla vettura. In termini di passo gara dovremmo essere abbastanza a posto, anche se sotto diversi aspetti c’è ancora del lavoro da fare, specialmente per quel che riguarda la gestione delle gomme, che con le temperature alte che ci aspettiamo sarà cruciale e tutt’altro che facile“. Queste sono le recenti dichiarazioni del pilota tedesco Sebastian Vettel, ottimista sul possibile rendimento della sua monoposto Ferrari in vista del Gran Premio di ... Leggi su sportface

SkySportF1 : ?? Bottas e Hamilton vicinissimi nelle FP1 ?? ?? 11 millesimi tra Vettel e Leclerc I tempi: - SkySportF1 : ??Rastrelli sulla Ferrari di Leclerc Telaio nuovo per Vettel I dettagli: - SkySportF1 : Hamilton parte forte nelle FP2 Super giro di Ricciardo ?? I dettagli: - sportface2016 : #Formula1, #GPSpain, le dichiarazioni post-libere di #Vettel - FormulaPassion : #F1: #Russell preoccupato dopo un venerdì difficile con la sua #Williams -