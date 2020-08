Formula 1 – Concluse le FP2 in Spagna: Hamilton davanti a Bottas, perde posizioni Vettel [TEMPI] (Di venerdì 14 agosto 2020) Le Mercedes invertono le proprie posizioni nelle FP2 del Gp di Spagna. Nella seconda sessione di prove libere sul tracciato del Montmelò è Lewis Hamilton a chiudere con il miglior tempo di giornata in 1:16.883 davanti al compagno di scuderia Valtteri Bottas. Terza piazza per Max Verstappen, vera nemesi delle due ‘Frecce Nere’ dopo il successo nel Gp del 70° Anniversario. Quarta posizione per Daniel Ricciardo che, gara dopo gara, sembra prendere confidenza con la sua Renault. Charles leclerc è il primo delle Ferrari, sesto dietro un sorprendente Grosjean. Scivola invece in 12° posizione, dopo la 5ª della mattina, Sebastian Vettel.L'articolo Formula 1 – Concluse le FP2 in Spagna: ... Leggi su sportfair

zazoomblog : Formula 1 – Concluse le FP3 di Silverstone: Mercedes ancora in vetta Leclerc 6° [TEMPI] - #Formula #Concluse… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Concluse F1 | GP Spagna 2020, PL2: Hamilton leader – DIRETTA FormulaPassion.it La Porsche conferma l'ingaggio di Wehrlein in Formula E per la settima stagione. Prende il posto di Jani

STOCCARDA – Adesso è ufficiale: Pascal Wehrlein correrà in Formula E per la Tag Heuer Porsche la prossima stagione. Il 25enne pilota tedesco aveva saltato gli ultimi 6 ePrix del campionato 2019/2020 l ...

Formula E | Nissan e.dams conclude la stagione da vicecampione e con una vittoria

Nissan e.dams ha concluso la propria stagione di Formula E al 2° posto, conquistando una vittoria con Oliver Rowland a Berlino. Finale davvero positivo per Nissan e.dams in Formula E: la squadra franc ...

STOCCARDA – Adesso è ufficiale: Pascal Wehrlein correrà in Formula E per la Tag Heuer Porsche la prossima stagione. Il 25enne pilota tedesco aveva saltato gli ultimi 6 ePrix del campionato 2019/2020 l ...Nissan e.dams ha concluso la propria stagione di Formula E al 2° posto, conquistando una vittoria con Oliver Rowland a Berlino. Finale davvero positivo per Nissan e.dams in Formula E: la squadra franc ...