Daniele Scardina: “Sono pronto a riprendermi Diletta Leotta” (Di venerdì 14 agosto 2020) Dalle pagine del settimanale Chi, Daniele Scardina conferma la rottura con Diletta Leotta (“Mi ha lasciato”) ma non demorde: “pronto a riprendermela” Quelle che fino a poche settimane fa sembravano mere speculazioni della stampa patinata, trovano conferma nelle dichiarazioni che Daniele Scardina ha rilasciato di recente al settimanale Chi. La storia tra lui e Diletta Leotta è finita, o quantomeno si trova al momento ad un punto morto. “Ho preso un cazzotto, lei mi ha lasciato ma non mi butto a terra: sono pronto a riprendermela perchè il mio cuore e il suo sanno cosa ci siamo dati“. Insomma, King Toretto (come Scardina è conosciuto nel mondo della boxe) ... Leggi su zon

