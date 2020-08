Tutto sulla negoziazione assistita obbligatoria (Di giovedì 13 agosto 2020) Quando si parla di negoziazione assistita si fa riferimento a un istituto atto alla risoluzione alternativa delle controversie. In termini pratici si tratta di un contratto grazie al quale le parti chiamate in causa si impegnano in maniera formale a risolvere la disputa in via bonaria. Il Tutto grazie all’assistenza di legali. L’introduzione della negoziazione assistita è alquanto recente, facendo riferimento al decreto giustizia del 2014. L’obiettivo primario di tale istituzione è quello di riuscire a ridurre in maniera sensibile l’enorme mole di processi civili nelle aule dei tribunali. Un grande vantaggio anche per le parti in causa, considerando la sensibile riduzione delle tempistiche. Una definizione più rapida dei contrasti legali vuol dire inoltre ... Leggi su quifinanza

matteosalvinimi : Se non si aiutano le imprese, con soldi veri subito e con una Pace Fiscale per tutto il 2020, tante falliranno e sa… - simonebaldelli : Sulla vicenda disgutosa dei #furbettidelbonus il #m5s sta realizzando una propaganda disgustosa in favore di una ri… - elenabonetti : Con emozione oggi ho controfirmato il decreto sulla doppia preferenza di genere nelle elezioni regionali in Puglia,… - Mauri1321 : Trenino per bambini. Alberto siede sulla locomotiva Arriva mamma con pargoletta e la fa sedere al suo fianco. Fin q… - potatooiooooi : RT @lemmadoreyou: in tutto questo le antis non hanno ancora capito che censuriamo il nome perché altrimenti i tweet sulla ship finiscono tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto sulla Hyperion XP-1, l’auto a idrogeno spaziale: tutto sulla Hypercar del futuro AutoMotoriNews Non viola la privacy la comunicazione sulla malattia del lavoratore già nota

Per la Cassazione, non viola la privacy la nota interna finalizzata a tutelare la salute dell'infermiere e degli utenti se lui per primo l'ha già diffusa Violazione della privacy per diffusione di ...

Peugeot 308 compie passo in avanti, a bordo i-Cockpit e Adas

Peugeot apre gli ordini anche in Italia per la nuova gamma 308. Una gamma rivista nei livelli di allestimento, con l'importante novità rappresentata dal Peugeot i-Cockpit con strumentazione 100% digit ...

Per la Cassazione, non viola la privacy la nota interna finalizzata a tutelare la salute dell'infermiere e degli utenti se lui per primo l'ha già diffusa Violazione della privacy per diffusione di ...Peugeot apre gli ordini anche in Italia per la nuova gamma 308. Una gamma rivista nei livelli di allestimento, con l'importante novità rappresentata dal Peugeot i-Cockpit con strumentazione 100% digit ...