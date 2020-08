Sean Penn si è sposato con l’attrice 28enne Leila George: «L’ho fatto su Zoom in pochi minuti» (Di giovedì 13 agosto 2020) Terzo matrimonio per Sean Penn, che il 17 agosto compirà 60 anni. L’attore, che in passato è stato sposato con Madonna e Robin Wright, è convolato a nozze con l’attrice 28enne Leila George, figlia di Greta Scacchi e Vincent D’Onifrio, durante la pandemia da coronavirus. E le circostanze hanno richiesto una cerimonia particolare, come spiega in un’intervista al settimanale “Oggi”, in edicola da domani. «Ci siamo sposati il 30 luglio, via Zoom. Abbiamo chiamato un giudice di pace e l’abbiamo fatto qui in casa in pochi minuti. Con noi c’erano i miei due figli e il fratello di Leila». L’officiante era collegato in ... Leggi su newscronaca.myblog

