Scott Patterson, Luke in Una mamma per amica ecco com’è diventato (Di giovedì 13 agosto 2020) Scott Patterson, uno degli attori più amati delle Gilmore Girls adesso è diventato un uomo nuovo Scott Patterson, l’uomo che interpretava Luke in Una mamma per amica, oggi ha 61 anni ed è completamente irriconoscibile. È cambiato, nonostante l’età però continua a far battere il cuore di tutte le donne del mondo. Un uomo dal grande fascino, nel telefilm aveva fatto perdere la testa a Lorelai, così come a tutte le fan della serie TV che speravano di vederli insieme una volta per tutte al termine della serie. Gilmore girl è stato il telefilm più seguito di qualche anno fa, come anche oggi infatti le repliche vanno fortissimo. Il punto di forza sul quale la serie ha puntato è ... Leggi su kontrokultura

helis94 : Scott patterson cosa vuoi dire esattamente!?!?!?!?!?!?!?!?!?! -

Ultime Notizie dalla rete : Scott Patterson Scott Patterson, Luke in Una mamma per amica ecco com’è diventato Kontrokultura