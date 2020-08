Salerno: picchia e minaccia la sorella, arrestato un 45enne (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ieri mattina la Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Salerno ha operato un arresto per maltrattamenti in famiglia. L’arrestato è D.M.V. di 45 anni, originario di Cava de’Tirreni ma residente a Salerno, nel quartiere di Mariconda. A richiedere l’intervento dei militari, una giovane donna che ha chiamato il 112 segnalando di essere stata picchiata selvaggiamente da parte del fratello convivente. Mentre tutte le auto si dirigevano sul posto la donna chiamava ancora segnalando che il fratello la minacciava anche con un coltello. I militari al momento dell’intervento hanno trovato la donna in lacrime unitamente al figlio minore, chiusi dentro una stanza. Il fratello si trovava, invece, in stato di estrema ... Leggi su anteprima24

