Prestiti personali: quando, come e perché sceglierli? (Di giovedì 13 agosto 2020) Impegnarsi a sostenere una spesa importante per l’acquisto di una casa non è una decisione che si prende a cuor leggero. Questo perché, prima di decidere quando e come acquistare una casa, bisogna fare i conti con il budget che abbiamo a disposizione per l’acquisto dell’abitazione dei nostri sogni e valutare tutte le possibili spese, accessorie e non, da sostenere, che possono essere anche elevate o comunque da ponderare se da inserire in un piano spese familiare. Nel caso non si abbia direttamente la necessità di un acquisto, potremmo dover apportare delle migliorie alla nostra abitazione. Infatti, anche la ristrutturazione di una casa non più nuovissima, ereditata o acquistata non in ottime condizioni potrebbe generare qualche pensiero. Questa tipologia di spese rientra nella lista degli investimenti ... Leggi su nuovasocieta

scharzandre39 : @lucarango88 @Pasqual60920454 andre.scharz@bresciaonline.it Salve sono un agente creditizio che concede prestiti pe… - scharzandre39 : @surianof andre.scharz@bresciaonline.it Salve sono un agente creditizio che concede prestiti personali e finanziame… - scharzandre39 : @mattiafeltri @tiziRMA andre.scharz@bresciaonline.it Salve sono un agente creditizio che concede prestiti personali… - scharzandre39 : @OrioliPaolo andre.scharz@bresciaonline.it Salve sono un agente creditizio che concede prestiti personali e finanzi… - scharzandre39 : @LMtredici @Pasqual60920454 andre.scharz@bresciaonline.it Salve sono un agente creditizio che concede prestiti pers… -

Ultime Notizie dalla rete : Prestiti personali Finanziamenti: come trovare i prestiti più convenienti Quotidiano Piemontese Da 9 anni costretto a pagare 5.500 euro al mese: presi reggente clan e moglie

Dal 2011 pagava 5.500 euro al mese a causa di un prestito da 550mila euro ricevuto dal clan ma gli effetti della pandemia si stavano facendo sentire e, ormai incapace di sostenere la pressione, ha sce ...

Castellammare - Usura ed estorsione, incastrati Nicola 'o' mostr' e sua moglie. Prestiti con tassi a 120%

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito tra Pompei (NA) e Castellammare di Stabia (NA), un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di N ...

Dal 2011 pagava 5.500 euro al mese a causa di un prestito da 550mila euro ricevuto dal clan ma gli effetti della pandemia si stavano facendo sentire e, ormai incapace di sostenere la pressione, ha sce ...Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito tra Pompei (NA) e Castellammare di Stabia (NA), un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di N ...