Miozzo (Cts), «Se i contagi crescono lockdown inevitabili. E sarebbe un incubo» (Di giovedì 13 agosto 2020) Il coordinatore del comitato tecnico scientifico: «La nostra priorità è la riapertura delle scuole, la didattica a distanza sarebbe un incubo. Ma così rischiamo di vanificare ogni sforzo». Leggi su corriere

La nostra priorità è la riapertura delle scuole, la didattica a distanza sarebbe un incubo. Ma così rischiamo di vanificare ogni sforzo».“Ci piacerebbe molto far tornare la situazione alla normalità. Ma adesso c’è grande preoccupazione”. Miozzo sottolinea come l’Europa che procede in ordine sparso sia un problema: “Bisognerebbe avere r ...