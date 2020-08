L'ombra di "corna" anche su Cecilia? Con chi è stato beccato Moser... - (Di giovedì 13 agosto 2020) Novella Toloni Dopo Belen anche la sorella Cecilia potrebbe esser stata vittima di un tradimento. La crisi con il fidanzato Ignazio è sempre più profonda e le foto pubblicate da una nota rivista mostrano l'ex gieffino in dolce compagnia nelle calde serate della Costa Smeralda è un'estate all'insegna delle pene d'amore per le sorelle Rodriguez. Mentre il fratello Jeremias sembra aver ritrovato l'amore tra le braccia dell'assistente di volo Deborah Togni, Belen e Cecilia Rodriguez si consolano a vicenda. Le sorelle stanno infatti vivendo un'estate anomala in piena crisi sentimentale. Da una parte Belen ha preso definitivamente le distanze (oppure no?) dal marito Stefano De Martino dopo il presunto flirt con Alessia Marcuzzi. Dall'altra Cecilia ... Leggi su ilgiornale

