La crazy pizza di Briatore è inguardabile (Di giovedì 13 agosto 2020) Se la pizza di Briatore fosse un’influencer, sarebbe una di quelle che su Instagram, sopra la trasgressiva didascalia ‘Io? Pazza fuori controllo’, posterebbe un’immagine di sé in perizoma con i connotati totalmente distrutti da tonnellate di chirurgia plastica. Per chi non lo sapesse, Briatore si è lanciato nel business della pizza da ormai un anno con il suo nuovo marchio ‘crazy pizza’, e dopo Londra e Porto Cervo ha da pochi giorni inaugurato la sua terza pizzeria, stavolta a Montecarlo. Ed è questa di cui parleremo, perché è la più ‘crazy’ di tutte, ma sempre nel senso dell’influencer dell’incipit. La margherita costa 15 euro (23.50 col prosciutto crudo, 8.50 di ... Leggi su tpi

DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Denunciato per tentato furto al Crazy Pizza, uscito di questura torna a rubare' - tvprato : Tentativo di spaccata al Crazy Pizza di via del Serraglio, l’amarezza del titolare: “E’ la seconda volta in meno di… -

Ultime Notizie dalla rete : crazy pizza Tentativo di spaccata al Crazy Pizza di via del Serraglio, l'amarezza del titolare: “E' la seconda volta in meno di un anno” tvprato.it La crazy pizza di Briatore è inguardabile

Se la pizza di Briatore fosse un’influencer, sarebbe una di quelle che su Instagram, sopra la trasgressiva didascalia ‘Io? Pazza fuori controllo’, posterebbe un’immagine di sé in perizoma con i connot ...

Subito libero dopo due tentati furti Può tornare a fare danni in centro

Il pubblico ministero Valentina Cosci aveva chiesto il carcere, ma il giudice Daniela Migliorati ha semplicemente convalidato l’arresto per poi rimettere in libertà l’uomo che nel fine settimana aveva ...

Se la pizza di Briatore fosse un’influencer, sarebbe una di quelle che su Instagram, sopra la trasgressiva didascalia ‘Io? Pazza fuori controllo’, posterebbe un’immagine di sé in perizoma con i connot ...Il pubblico ministero Valentina Cosci aveva chiesto il carcere, ma il giudice Daniela Migliorati ha semplicemente convalidato l’arresto per poi rimettere in libertà l’uomo che nel fine settimana aveva ...