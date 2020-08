Giudice di B, Haas del Frosinone out per la finale d'andata playoff (Di giovedì 13 agosto 2020) ROMA - Alessandro Nesta non potrà contare su Nicolas Haas per la finale playoff di andata contro lo Spezia : l'olandese salterà il primo atto della sfida decisiva per la Serie A a causa di un ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Giudice di B, Haas del Frosinone out per la finale d'andata playoff: Il centrocampista giallazzurro, ammonito col P… - RaiSport : ? #Haas salta #Frosinone-#Spezia, andata finale #playoff #SerieB Le decisioni del giudice sportivo dopo il ritorno… - Lega_B : ?? Haas salta la finale di andata dei #PlayOff20. I provvedimenti del Giudice sportivo dopo le due semifinali?? -

Ultime Notizie dalla rete : Giudice Haas Serie B, giudice sportivo: Haas (Frosinone) salterà la finale di andata dei playoff TUTTO mercato WEB Calcio: playoff Serie B, una giornata a Haas del Frosinone

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Squalificato per una giornata Nicolas Haas del Frosinone dopo il match della semifinale del playoff contro il Pordenone per comportamento scorretto nei confronti di un avversar ...

Calcio: Haas salta Frosinone-Spezia, andata finale play-off Serie B

Le decisioni del giudice sportivo dopo il ritorno delle semifinali MILANO (ITALPRESS) - Nicolas Haas salterà la gara d'andata della finale play-off di Serie B tra Frosinone e Spezia. Il calciatore del ...

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Squalificato per una giornata Nicolas Haas del Frosinone dopo il match della semifinale del playoff contro il Pordenone per comportamento scorretto nei confronti di un avversar ...Le decisioni del giudice sportivo dopo il ritorno delle semifinali MILANO (ITALPRESS) - Nicolas Haas salterà la gara d'andata della finale play-off di Serie B tra Frosinone e Spezia. Il calciatore del ...