Gianmaria Antinolfi, parla l’ex compagna “Lui non è fedele..” (Di giovedì 13 agosto 2020) Dopo la rottura molto chiacchierata con Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha avuto un flirt con Gianmaria Antinolfi. Da recenti indiscrezioni, però, emerge che questa storia, nata in maniera così veloce, è finita in maniera altrettanto repentina. Tra la showgirl argentina e l’imprenditore partenopeo non ci sarebbe più nulla. A confermare la rottura tra Gianmaria Antinolfi e Belen Rodriguez è stata la sua ex compagna con cui, pare, l’uomo si sarebbe sfogato alcuni giorni fa. Emersa, dunque, tutta la verità sulla rottura. Sembra, inoltre, che non vi sia nessun ritorno di fiamma con l’ex compagna ma che, al contrario, questa separazione stia portando molta sofferenza. Quali sono i dettagli? Vediamoli. Le bugie di ... Leggi su kontrokultura

