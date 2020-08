‘Gf Vip 5’, nel cast anche un ex naufrago di una recente edizione de ‘L’Isola dei Famosi’! (Di giovedì 13 agosto 2020) Si susseguono sempre nuove notizie sul cast del Gf Vip 5. Al timone, come nella scorsa edizione, ritroveremo ancora Alfonso Signorini che accompagnerà gli inquilini nella Casa. Ad affiancarlo, ci sarà nuovamente Pupo e la new entry, Antonella Elia. Poche ore fa era trapelata la notizia che dava per certa la presenza di Stefania Orlando nel cast e ora possiamo anticiparvi anche un altro nome. Si tratta di Paolo Brosio, reduce dall’ultima edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi. Un cast piuttosto variegato quello selezionato da Signorini. Siete contenti della sua presenza? L'articolo ‘Gf Vip 5’, nel cast anche un ex naufrago di una recente edizione ... Leggi su isaechia

IsaeChia : ‘Gf Vip 5’, nel cast anche un ex naufrago di una recente edizione de ‘L’Isola dei Famosi’! #GfVip - DrApocalypse : #GFVip5, Brosio concorrente insieme a Zorzi e Grimaldi in pieno DDL Zan - e la polemica omotransfobica è servita?… - dimuz7 : Paolo Brosio sarà un concorrente del Gf Vip 5 [@trash_italiano] #gfvip - emifreal : @trash_italiano Paolo e molto simpatico anche se poi è anche un rompipalle???????????????????? Il figlio della parietti cosa… - IsaeChia : ‘#GfVip5’, annunciato il nome di un’altra concorrente! #GfVip -

