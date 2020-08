Gemma Galgani e Sirius, è finita? Più di una crisi: "Devo affrettarmi", doccia gelata a Uomini e donne (Di giovedì 13 agosto 2020) Precipita tutto. Tra Gemma Galgani e Sirius è crisi nera. Sembra che non ci sia possibilità di tornare come prima, come due mesi fa a Uomini e donne. Adesso, la Dama tuona: "Devo affrettarmi". Questa frase non nasconde molti segreti: realmente la Galgani potrebbe sbottare e correre ai ripari, raccontando come stanno le cose. E c'è molta attesa per la prima puntata di Uomini e donne (attesa per settembre) quando dovrebbe andare in scena il faccia a faccia. Insomma, la Galgani - che aveva perso la testa per il 26enne Sirius, al secolo Nicola Vivarelli - potrebbe finalmente raccontate come stanno le cose. Mettendo la ... Leggi su liberoquotidiano

