Covid, per Zangrillo i contagiati non sono malati. Poi la lite su Twitter col medico: 'Studia' (Di giovedì 13 agosto 2020) Mentre i contagi di Covid-19 tornano a salire in tutta Italia, anche nelle regioni del Sud, il medico Alberto Zangrillo torna a parlare di coronavirus ed è ancora polemica. Ospite di In Onda su La7, ... Leggi su leggo

TgLa7 : Avviso garanzia a #Conte-ministri dopo denunce per #Covid. Coinvolti Bonafede,Di Maio,Gualtieri,Guerini,Lamorgese,Speranza - Inter : ??? | PRANZO Oggi giorno di riposo dagli allenamenti e pranzo di squadra in riva al Reno per i nerazzurri ??? Nel r… - matteorenzi : È assurdo sostenere che il vaccino per il COVID sia facoltativo. Siamo rimasti tutti chiusi in casa per tre mesi pe… - GrillinoDoc : RT @sostengo5: ++STELLE GUERRIERE++ Questa è la deputata leghista che guadagna 15000 mila euro al mese e ha avuto il coraggio di chiedere i… - frances93624738 : RT @LGmarangon: Mastrociliegia??sospende i deputati Dara e Murelli perché hanno percepito i 600 euro destinati alle partite IVA in difficolt… -