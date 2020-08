Champions: Lipsia in semifinale contro il Psg. Battuto l’Atletico: 2-1 (Di giovedì 13 agosto 2020) Storica qualificazione in semifinale di Champions League per il Lipsia, che batte l'Atletico Madrid 2 a 1 nei quarti di finale giocati a Lisbona. A decidere il risultato la rete di Adams a 2' dalla fine, dopo che i tedeschi erano andati in vantaggio al 6' del secondo tempo con Dani Olmo (risultato poi riportato in parità al 71' da Joao Felix) Leggi su firenzepost

SkySport : Lipsia-Atletico, Simeone: 'Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta' - SkySport : ?? LIPSIA ?? ATLETICO MADRID 2-1 Risultato finale ? ? #Olmo (51’) ? rig. #JoaoFelix (71’) ? #Adams (88’) ? LIPSIA IN… - DiMarzio : Lipsia in semifinale, #AtleticoMadrid fuori dalla #ChampionsLeague - solonapoli24 : Lipsia batte Atletico Madrid 2-1: in semifinale di Champions ora sfida il Psg. @s_tamburini @TolliVincenzo… - SportRepubblica : Il Lipsia ha messo le ali: dalla quarta serie al Psg in sette anni -