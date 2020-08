Barca a fuoco in mare, terrore tra i bagnanti VIDEO CHOC (Di giovedì 13 agosto 2020) terrore in mare a Sorrento, dove una Barca ha preso improvvisamente fuoco mentre era a pochi metri dalla spiaggia. Il VIDEO è stato ripreso dai telefonini dei bagnanti sulle altre imBarcazioni della ... Leggi su leggo

AleBaroAB : Ronaldo offerto al Barcelona è una cavolata dai... tifosi blancos e culés metterebbero a ferro e fuoco mezza Spagna… - sorrentopress : Barca a fuoco a Sorrento, ferita una donna - zazoomblog : Panico in mare barca a fuoco con tre persone a bordo: una è in ospedale (FOTO) - #Panico #barca #fuoco #persone… - mauro_crescenzo : Paura a Sorrento per una barca che va a fuoco a Marina di Puolo - infoitsport : Messi, l'Inter e una cottura a fuoco lento. I silenzi della Pulce non lasciano tranquillo il Barça -