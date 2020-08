Salvini “sospende” i candidati che hanno preso il bonus già sospesi (ma niente dimissioni) (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Ho dato indicazione che chiunque abbia chiesto o incassato il bonus venga sospeso e in caso di elezioni regionali imminenti non ricandidato”. Ospite ad Agorà stamattina, Matteo Salvini decide di intestarsi la decisione di Zaia di non ricandidare i consiglieri regionali veneti che hanno chiesto e ottenuto il bonus partite IVA e poi parla di ‘sospensione’ senza fare esplicito riferimento ai due parlamentari indicati come percettori: “Spero che tutti siano altrettanto fermi anche nelle altre forze politiche”. A caldo, quando lo scandalo era scoppiato, Salvini aveva invece chiedeva le dimissioni dei percettori del bonus (ma ancora non sapeva che c’entrava il suo partito). È un peccato che nessuno gli abbia ... Leggi su nextquotidiano

