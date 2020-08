Rapinatore con il permesso: chi è l'aggressore del Duomo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Francesca Galici L'uomo che ha fatto irruzione nel Duomo di Milano, prendendo in ostaggio una guardia giurata, è un egiziano pregiudicato con permesso di soggiorno del 2010: nel 2016 aveva effettuato un furto all'aeroporto di Malpensa Ha 30 anni e pare sia di nazionalità egiziana l'uomo che nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 13, è entrato armato all'interno del Duomo di Milano prendendo in ostaggio una delle guardie giurate. Ha scatenato il panico e messo in allarme una città facendo irruzione in uno dei più noti simboli della cristianità, in Italia e nel mondo, prima di essere immobilizzato, disarmato e arrestato dagli uomini del Commissariato di Milano Centro. Sono disponibili solo informazioni sommarie sull'uomo, che pare abbia precedenti ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Rapinatore con Rapinatore con il permesso: chi è l'aggressore del Duomo il Giornale Rapina con sequestro di persona a Trinitapoli: due arresti

Foggia, 12 agosto 2020. I Carabinieri della Compagnia di Cerignola hanno arrestato due uomini di Trinitapoli, C.G., 63enne, e C.R., 34enne, rispettivamente padre e figlio, già noti alle forze dell’ord ...

Narcotizzavano gli anziani per derubarli: due arresti dall’Emilia al Piemonte. VIDEO

Arrestati all’alba due fratelli di Torino ritenuti responsabili di tre colpi avvenuti lo scorso autunno a Quattro Castella. Si facevano aprire con una scusa, utilizzavano spray al peperoncino e fuggiv ...

