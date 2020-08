Movida selvaggia sul Gargano: droga e armi, nei bar niente mascherine, denunce e multe (Di mercoledì 12 agosto 2020) I Carabinieri di Vico del Gargano, Fg, nei giorni scorsi hanno svolto una serie di controlli, per verificare nei locali pubblici il rispetto delle norme anticovid ed il divieto di somministrare gli ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

«Ma a chi dobbiamo rivolgerci?», chiede una residente esasperata. Anche perché non c'è interruzione mai e la pessima abitudine di scambiare gli androni dei palazzi per toilette pubbliche ha esasperato ...I Carabinieri di Vico del Gargano (Fg) nei giorni scorsi hanno svolto una serie di controlli, per verificare nei locali pubblici il rispetto delle norme anticovid ed il divieto di somministrare gli al ...