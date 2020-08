Maltempo Italia, frana travolge tutto: diversi morti tra cui una bimba (Video) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Video alla fine dell'articolo. Tra le vittime anche una bambina. Nella zona, poco prima, si era abbattuto un violento temporale. Ferita una quinta persona. Tre persone sono morte a causa della frana staccatasi nel tardo pomeriggio di oggi a Chiareggio, in Valtellina. Lo comunica Areu Lombardia specificando che erano gli occupanti di una vettura investita dalla massa di detriti e piombata in un torrente. (Continua...) Le vittime sono una donna, un uomo e una bambina, mentre un bimbo di 5 anni è stato trasportato in codice rosso in elicottero all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. C'è una quinta persona ferita, un uomo di 49 anni che ha riportato una contusione all'addome ed è stato soccorso sul posto dal personale del 118. L'uomo è stato trasportato in ospedale a Lecco. Altre persone coinvolte solo ... Leggi su howtodofor

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Italia Maltempo, piogge e temporali al Nord: allerta gialla in 4 regioni

Un promontorio posizionato sul Mediterraneo centrale, indebolito dalla presenza di un minimo in quota sui settori occidentali europei, lascerà spazio, nel corso delle prossime ore, al transito sull'It ...

Maltempo in Lombardia, Lega: milioni di danni, silenzio da governo

Milano, 3 ago. (askanews) - "Ancora una volta la Lombardia conta decine di milioni di danni all'agricoltura e alle infrastrutture per l'ennesimo rovescio del maltempo e ancora una volta registriamo un ...

