Juve, Dybala: i motivi di una stagione d'oro (Di mercoledì 12 agosto 2020) Paulo Dybala in una frase: "Se non tocco il pallone mi annoio". Ama il ritmo, la centralità di gioco, prendere la sfera a centrocampo e alzare la testa, creare. Pure troppo, tant'è che Sarri gliel'ha ... Leggi su gazzetta

