Formula E - Rowland vince il quinto ePrix di Berlino (Di mercoledì 12 agosto 2020) Pole position e vittoria per Oliver Rowland nella penultima prova del campionato di Formula E 2019/2020. Il pilota della Nissan ha dominato la corsa, mettendosi alle spalle la Virgin Racing di Frijns e l'Audi di Rast.Lo spettacolo non è mancato. Con entrambi i titoli assegnati, abbiamo visto i piloti sgomitare con ancora meno remore del solito. Davanti a tutti, Rowland ha gestito ottimamente la corsa senza che nessuno potesse davvero impensierirlo. Alle sue spalle lo spettacolo è assicurato, grazie al duello tra Rast e Lotterer che ha di fatto movimentato la parte finale della gara: il pilota dell'Audi ha approfittato della scarsa energia rimasta a disposizione del pilota della Porsche per tentare il sorpasso e portarlo al termine dopo qualche sportellata. Il nuovo campione, Antonio Felìx Da Costa, non ha visto la ... Leggi su quattroruote

dinoadduci : Formula E - Rowland vince il quinto ePrix di Berlino - LiveGPit : #FormulaE E-Prix Berlino (R10): Rowland sigla il primo successo in carriera Di @carlo_luciani - filippo898 : RT @P300it: Formula E | Berlino: primo successo per Oliver Rowland in gara #5 - filippo898 : RT @Italiaracing: Prima vittoria in Formula E di Oliver Rowland, nella quinta gara disputata sul circuito di Berlino: domani ultima corsa d… - P300it : Formula E | Berlino: primo successo per Oliver Rowland in gara #5 -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Rowland Formula E: la Super Pole di Berlino 5 va a Rowland Motorsport.com Italia F.E, Rowland senza avversari a Berlino

Penultima uscita stagionale per la Formula E, a giochi che contano ormai tutti decisi, con Da Costa e DS Techeetah campioni. A Tempelhof va in scena un ePrix su tracciatura inedita, più lunga e guidat ...

Formula E, Berlino: Rowland trionfa, ma Lotterer e Rast danno spettacolo

Penultima uscita stagionale per la Formula E, a giochi che contano ormai tutti decisi, con Da Costa e DS Techeetah campioni. A Tempelhof va in scena un ePrix su tracciatura inedita, più lunga e guidat ...

Penultima uscita stagionale per la Formula E, a giochi che contano ormai tutti decisi, con Da Costa e DS Techeetah campioni. A Tempelhof va in scena un ePrix su tracciatura inedita, più lunga e guidat ...Penultima uscita stagionale per la Formula E, a giochi che contano ormai tutti decisi, con Da Costa e DS Techeetah campioni. A Tempelhof va in scena un ePrix su tracciatura inedita, più lunga e guidat ...