Dal Portogallo: lo Sporting ci riprova per Lyanco (Di mercoledì 12 agosto 2020) La prima offerta non è andata a buon fine. Secondo A Bola, lo Sporting tornerà alla carica per il difensore brasiliano del Torino Lyanco che ha un valore compreso tra i 10 e i 15 milioni di euro. Inizialmente l’entourage dei biancoverdi aveva messo sul tavolo un’offerta di 6 milioni di euro per il 60% del cartellino. Cairo, invece, avrebbe risposto di accettare non meno di 9 milioni di euro sempre per il 60% del cartellino del brasiliano. Il difensore ha un contratto con il Torino fino al giugno 2024 e ha recentemente acquisito anche il passaporto serbo. Nelle prossime ore è atteso Frederico Moraes, l’agente del brasiliano in sede al club torinese per discutere la cessione, spinta anche dal giocatore stesso. Foto: Torino Sito Ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

CasaLettori : RT @TheresaFollower: Faial, chiamata 'isola azzurra' dal poeta Raul Brandao per le sterminate distese di ortensie che colorano l'isola d'az… - clikservernet : Dal Portogallo: il Benfica vicino all’acquisto di Waldschmidt - Noovyis : (Dal Portogallo: il Benfica vicino all’acquisto di Waldschmidt) Playhitmusic - - TheresaFollower : Faial, chiamata 'isola azzurra' dal poeta Raul Brandao per le sterminate distese di ortensie che colorano l'isola d… - SalsaConAndrea : Le vacanze in Portogallo e in Grecia costano la metà.QUESTA ESTATE dobbiamo rimanere in Italia,chi va all’estero è… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Portogallo Dal Portogallo: Gilberto-Benfica spunta una clausola da 80 milioni Fiorentina.it Pensione al mare e a zero tasse: il nuovo Portogallo in Grecia e Albania

Non solo Portogallo, quali alternative per trasferirsi in pensione all'estero vicino all'Italia e vivere sul mare pagando poche tasse. Tra le "nuove" destinazioni l'Albania Le vacanze sono finite e ri ...

I furbetti delle pensioni all’estero, come il fisco scova le residenze fittizie

Sono quasi mezzo milione i pensionati italiani all’estero. Ma il numero di chi trasferisce la residenza oltre confine è in costante aumento. Senza andare tanto lontano, ci sono Paesi come Albania, Gre ...

Non solo Portogallo, quali alternative per trasferirsi in pensione all'estero vicino all'Italia e vivere sul mare pagando poche tasse. Tra le "nuove" destinazioni l'Albania Le vacanze sono finite e ri ...Sono quasi mezzo milione i pensionati italiani all’estero. Ma il numero di chi trasferisce la residenza oltre confine è in costante aumento. Senza andare tanto lontano, ci sono Paesi come Albania, Gre ...