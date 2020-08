Creme solari: impermeabili e non fanno abbronzare, i 10 falsi miti da sfatare (Di mercoledì 12 agosto 2020) Non servono se è nuvoloso, non scadono, sono tutte uguali. Sono almeno 10, secondo il portale di informazioni sulla salute Medical News Today, i falsi miti sulle Creme solari. Leggende o malintesi che è meglio conoscere per decidere come proteggersi, in estate, dai raggi del sole. 1. 'La protezione solare non è sempre necessaria': ... Leggi su consumatrici

Consumatrici : Creme solari: impermeabili e non fanno abbronzare, i 10 falsi miti da sfatare - EddyCruickshank : #cronachediviaggio non riuscire a imbarcare il proprio bagaglio (pagato ovviamente) per la troppa fila e farsi butt… - ValAristide : @DermTimesNow Farsi prescrivere le creme solari dallo specialista dermatologo - Javiscon1 : Qualcuno può dirmi vita morte e miracoli delle creme solari? Devo argomentare contro alcuni miei amici sostenitori… - martina_prados : Alla ricerca di creme solari decenti -

Ultime Notizie dalla rete : Creme solari Creme solari: impermeabili e non fanno abbronzare, i 10 falsi miti da sfatare Consumatrici La guida su come lavare i tuoi costumi da bagno per farli durare più di un'estate

I costumi da bagno sono come le scarpe, ogni stagione ne vogliamo di nuovi per seguire le tendenze, ma siamo sicure che hai un modello o un paio che sono tra i tuoi preferiti ever e che vorresti fare ...

Caldo, oggi bollino rosso in 4 città italiane: c'è Firenze

Oggi bollino rosso per il caldo a Firenze, una delle poche città italiane a dover fronteggiare un'emergenza più delicata. Oltre al capoluogo toscano l'allerta è stata decisa dal Ministero per Roma, Ri ...

I costumi da bagno sono come le scarpe, ogni stagione ne vogliamo di nuovi per seguire le tendenze, ma siamo sicure che hai un modello o un paio che sono tra i tuoi preferiti ever e che vorresti fare ...Oggi bollino rosso per il caldo a Firenze, una delle poche città italiane a dover fronteggiare un'emergenza più delicata. Oltre al capoluogo toscano l'allerta è stata decisa dal Ministero per Roma, Ri ...