Chiesa Valmalenco, frana su un'auto: tre morti e un bimbo in codice rosso (Di mercoledì 12 agosto 2020) Questo pomeriggio, poco dopo le ore 17, a Chiesa Valmalenco, località Chiareggio in provincia di Sondrio, una frana ha travolto un'auto sulla quale viaggiavano, secondo le prime informazioni, una donna, un uomo e due bambino. La coppa e uno dei loro figli, una bimba, sono morti, mentre il bambino di 5 anni è stato portato in codice rosso in elicottero all'Ospedale Papa Giovanni. La frana ha coinvolto anche altre persone che però sono riuscite ad allontanarsi, ma per ora non è ancora chiaro se sotto la frana ci sia qualcun altro. #Sondrio #12agosto 18:00, una frana ha invaso una strada in loc. Chiareggio, a Chiesa in Valmalenco: travolta dal fango

