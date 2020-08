Caso Racing Point: Williams e McLaren rinunciano all’appello (Di mercoledì 12 agosto 2020) Clamoroso colpo di scena nel Caso Racing Point. I due team Williams e McLaren hanno infatti rinunciato ad appellarsi contro la sentenza espressa dalla FIA sul Caso Racing Point! Una notizia inaspettata, soprattutto dopo i recenti insulti tra tra Zak Brown e Otmar Szafnauer sul Caso brake duct. Un Caso che i due team siano motorizzati Mercedes (McLaren dal 2021)? Sembrerebbe proprio di no. La scuderia tedesca infatti rischierebbe grosso in Caso di una sanzione più dura nei confronti del team di Lawrence Stroll. McLaren ha fatto sapere di accogliere con favore i provvedimenti presi dalla FIA. Nel comunicato il team di Woking sottolinea come sostenga ... Leggi su sport.periodicodaily

