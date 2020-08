Camorra, uccisi per un piacere: resti umani ritrovati dopo 10 anni – I NOMI (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dei resti umani sono stati rinvenuti nella mattinata di oggi,12 agosto, a Mugnano, in provincia di Napoli. Si tratterebbe di quello che rimane di Ciro Russo, del figlio Francesco e di Francesco Moscatelli, uccisi e seppelliti il 15 marzo del 2009 in un agguato di Camorra e i cui corpi non erano stati mai ritrovati. La scoperta è stata effettuata in seguito alla confessione in aula dei killer. Sono stati ritrovati in un terreno a Mugnano poco distante dal luogo dove i pentiti di Camorra hanno raccontato di aver compiuto la mattanza. LA STORIA I tre furono attirati in trappola e assassinati per un ‘piacere’ che il clan Amato-Pagano aveva voluto fare alla cosca dei Lo Russo. I cadaveri sono stati ... Leggi su anteprima24

