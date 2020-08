Ancora giornalisti uccisi in Messico (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il giornalista messicano Pablo Morrugares, autore del sito web PM Noticias pubblicato nello stato meridionale di Guerrero, è stato ucciso a colpi di pistola in un ristorante di Iguala. Pablo è il quarto giornalista ucciso e non unico italiano ucciso in Messico nel solo anno corrente. All’interno di un Paese sconquassato dal Covid, dal terremoto e da mille incertezze sociali ormai neanche la diplomazia riesce penetrare nelle problematiche del Paese : il Console del Messico in Italia Luciano Cimmino ha recepito parecchie interrogazioni sulla questione , anche perché la polizia ha riferito che Morrugares e’ stato ucciso all’una del mattino della Domenica, mentre stava pranzando in un ristorante della città di Igiala con un poliziotto che lo proteggeva. o che almeno era stato incaricato per farlo. Tale ... Leggi su ildenaro

