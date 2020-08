Alan e Alex Stokes, fingono due rapine per un video di YouTube: rischiano 4 anni di carcere (Di mercoledì 12 agosto 2020) Uno “scherzo” finito male. I gemelli Alan e Alex Stokes, YouTuber famosi in tutto il mondo per i loro prank, si erano finti rapinatori di una banca per realizzare un video per gli oltre 25 milioni di followers. Vestiti di nero, con tanto di passamontagna e borsoni pieni di dollari, hanno chiamato un Uber con l’obiettivo di fuggire dopo la finta rapina. Ma se l’autista si è opposto di farli salire nella sua vettura, un passante ha deciso di far intervenire la polizia. Dopo la prima ammonizione delle forze dell’ordine, non contenti dell’operato, Alan e Alex hanno compiuto la stessa operazione quattro ore più tardi all’interno di un campus dell’università cittadina. Tutto questo succedeva a ottobre a ... Leggi su ilfattoquotidiano

Si erano finti rapinatori di una banca per un video-scherzo da pubblicare sul web. Oggi però hanno decisamente meno da sorridere, in quanto mercoledì sono stati entrambi accusati dei reati di sequestr ...

