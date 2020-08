Addio vincolo dei due mandati: Grillo e la Raggi spazzano via l’ultimo totem dei 5 Stelle (Di mercoledì 12 agosto 2020) Comunque vada, gli onorevoli Cinque Stelle si troveranno a ringraziare Virginia Raggi per il grande contributo alla causa. Non tanto nell’amministrare Roma, esperienza in realtà non particolarmente esaltante e che difficilmente potrà godere di un prezioso bis, quanto piuttosto per il suo ruolo-chiave in una delle più difficili missioni alla quale i parlamentari del Movimento erano chiamati: trovare il modo di eliminare il pericoloso vincolo dei due mandati e farlo digerire a degli elettori non più propriamente in linea con le scelte del partito. Proprio la sindaca di Roma ha giocato in questo senso un ruolo chiave, permettendo di riuscire in un’impresa che fino a qualche mese fa sembrava ancora impossibile. Il post di Beppe Grillo insieme alla ... Leggi su ilparagone

Stop alle causali fino a dicembre e nuove indennità per i lavoratori stagionali e a termine del turismo e degli stabilimenti termali, rimasti senza impiego. Sono le due misure con le quali il decreto ...

Moreno Bergamaschi era un volto molto conosciuto in città. Vigile dal cuore d’oro, invece che dare multe preferiva elargire buoni consigli agli automobilisti indisciplinati. Al posto del fischietto us ...

