xCloud e Xbox Game Pass Ultimate: al via oggi una nuova beta per gli abbonati (Di martedì 11 agosto 2020) Microsoft ha annunciato l'inizio di una nuova beta per xCloud disponibile per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate."Mentre ci avviciniamo al lancio del cloud gaming con Xbox Game Pass Ultimate il 15 settembre, entriamo in una nuova beta per garantire una transizione fluida dall'esperienza di gioco su cloud all'app Xbox Game Pass su Android", ha detto Microsoft.Questa fase di test parte oggi, 11 agosto, e riguarderà gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate. Gli utenti dovranno effettuare l'accesso ... Leggi su eurogamer

