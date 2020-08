Uomini e Donne: svelata la data della prima registrazione (Di martedì 11 agosto 2020) Manca poco al ritorno del programma. La redazione ha già fissato l’inizio delle registrazioni per la nuova stagione. Ecco tutti i dettagli Gli appassionati di Uomini e Donne non dovranno aspettare ancora molto per il ritorno del programma. Nella scorsa stagione il dating show condotto da Maria De Filippi ha subìto un brusco stop dovuto alla diffusione del Cornavirus, ma la redazione ha fatto di tutto per tornare in onda nel più breve tempo possibile. Infatti, per due settimane c’è stato un nuovo format in cui Giovanna Abate e Gemma Galgani hanno conosciuto corteggiatori via chat. Poi, nelle ultime settimane di maggio, Uomini e Donne è tornato in studio con la formula mista, protagonisti del trono classico e over insieme Nonostante sia ancora l’inizio di agosto sembra ... Leggi su kontrokultura

